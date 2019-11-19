صبحي مبارك مال الله - من أجل الوطن والحقوق إنتفض الشعب العراقي !!

2019/11/19 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله نعم إنتفض الشعب العراقي وفي مقدمته شبابه الأبرار ضد الظلم وضد سرقة الوطن وسلب الحقوق، فقد نَفذ الصبروخرجت جموع الشعب بتظاهرات مليونية ضد الطبقة السياسية الطائفية الفاسدة والتي تربعت على حكم العراق من خلال نظام المحاصصة المقيت، ولهذا كان اليوم الأول من تشرين الأول /أكتوبر يوماً للتحدي ولكسر حاجز الصمت والتحرر من الخوف ، يوماً لإندلاع الشرارة الثورية من أجل التغيير الجذري وإلغاء نظام المحاصصة الطا......

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