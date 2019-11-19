نوال السعداوي - أحاسيس دنسة تسللت إلى جسدها غير الطاهر

2019/11/19 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي فى العاشرة من عمرها أدركها الحيض، أراد أبوها أن تبقى بالبيت وترتدى النقاب مثل أمها.نبوية الخادمة طفلة من عمرها، تقف أمام الحوض تغسل الصحون، المطبخ ضيق مظلم، ارتطم كتفها بظهر نبوية وهى تفتح باب الثلاجة، لأول مرة تكتشف أن لنبوية ردفين، جاءت من القرية بجسم ناحل جاف كعود الذرة، لا تعرف ظهرها من بطنها، لولا اسمها نبوية لظنت أنها ولد.تدور برأسها أمام المرآة وظهرها عارٍ عن آخره، اصطدمت ع......

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