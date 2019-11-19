2019/11/19 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت هيئة النزاهة عن ان ملف التجاوز على عقارات الدولة الــــذي تمت احالته على القضاء، ســــيطول قادة كتل سياسية ومسؤولين كباراً، بينما اكدت ان عمليات الاســــتقدام التي يقوم بها القضاء حاليا ستشمل 50 مســــؤولا من درجة مدير عام فما فوق وبمبلغ مليار دينار فما فوق بالمــــال العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ملف التجاوز على عقارات الدولة سيطول مسؤولين كبار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ملف التجاوز على عقارات الدولة سيطول مسؤولين كبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).