مصرف الرافدين يعلن منح قروض لإنشاء وتأهيل المشاريع الاستثمارية والسكنية

2019/11/19 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، منح قروض لبناء وانشاء وتاهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية في بغداد والمحافظات.

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