نيكي يهبط 0.22 في المئة في بداية التعامل بطوكيو

2019/11/19 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء .

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