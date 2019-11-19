2019/11/19 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يعلن منح قروض لانشاء وتأهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية

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