2019/11/19 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة امرأة وطفلة في انفجار 3 عبوات صوتية كانت تستهدف ناشطا ومنتسبا امنيا في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 08:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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