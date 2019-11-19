الرافدين يمنح قروضاً لإنشاء وتأهيل مشاريع استثمارية وسكنية

2019/11/19 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين، عن منح قروض لبناء وإنشاء وتأهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية في بغداد والمحافظات.

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