الزراعة تعلن موعد إنتهاء مرض الأسماك وتطمئن المواطنين

2019/11/19 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طمأنت وزارة الزراعة المواطنين بعدم وجــود اي خـطـورة لـفـايـروس {كـوي هيربس} الـذي اصـاب الاسـمـاك، على صـحـة الانــســان، بـيـنـمـا اكـــدت انـهـا سـتـعـلـن انـتـهـاء المــرض خــلال الايــام القليلة المقبلة والسيطرة عليه بالكامل.

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