الاتحاد الأوروبي: المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين غير قانونية

2019/11/19 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "غير قانونية" ويجب وقف هذا النشاط.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، فيدريكا موغريني، في بيان أوردته وكالة "رويترز"، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني بموجب القانوني الدولي ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم".

وأضافت "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لإنهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء التزاماتها كقوة محتلة".

وجاءت تصريحات موغيريني بعدما أيدت الولايات المتحدة بشكل فعلي حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة وذلك بالتخلي عن موقفها القائم منذ أربعة عقود الذي كان يصف المستوطنات بأنها "مخالفة للقانون الدولي".

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