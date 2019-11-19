حقوق الانسان تطالب الحكومة بوضع حد لاختطاف المواطنين والكشف عن (الجهات المجهولة)

2019/11/19 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، الحكومة والوزارات والجهات الأمنية والاستخبارية بوضع حد لمسلسل اختطاف الناشطين المدنيين والإعلاميين، والكشف عن "الجهات المجهولة" التي تقف وراء عمليات الاختطاف.

وشددت المفوضية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان على "القائد العام للقوات المسلحة إلزام الاجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة المختصة الأخرى، باتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف مسلسل الاختطاف الذي طال الناشطين والاعلاميين والكفاءات وعددا من المحامين".

ودعت إلى "الكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بعمليات الخطف تحدياً لسلطة الدولة والقانون ".

وأكدت على ان "تتحمل الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين واطلاق سراحهم فوراً واحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزائهم العادل كونهم ارتكبو انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في الامن والأمان والحق في الحياة".

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