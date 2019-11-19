2019/11/19 | 09:05

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متظاهرو البصرة يغلقون الطرق المؤدية لمدينتي البرجسية والرميلة حيث تتواجد أغلب الحقول النفطية

يتبع.



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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني، الإثنين (18 تشرين الثاني 2019) بأن عددا من المتظاهرين، أغلقوا الدوائر الحكومية كافة، باستثناء الخدمية في ناحية سفوان الحدودية بالبصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا من المتظاهرين، أغلقوا الدوائر ا

بغداد اليوم _ ديالى

أعلن رئيس نادي شهربان الرياضي بمحافظة ديالى، لطيف التميمي، اليوم الاثنين، عن المباشرة بتنفيذ مشروع مدينة ديالى الرياضية، وذلك بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات.

وقال لطيف التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم استحص

بغداد اليوم _ النجف

نفى مطار النجف الدولي، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني، 2019) توقف رحلاته الجوية.

وقال قسم الإعلام والعلاقات العامة في المطار، في بيان، إن "بعض الصفحات نشرت خبر مفاده توقف رحلات مطار النجف الاشرف الدولي القادمة و المغادر

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