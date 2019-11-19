2019/11/19 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار اغلاق ميناء ام قصر من قبل عشرات المحتجين المستمرين بإعتصامهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 09:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار اغلاق ميناء ام قصر من قبل عشرات المحتجين المستمرين بإعتصامهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار اغلاق ميناء ام قصر من قبل عشرات المحتجين المستمرين بإعتصامهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).