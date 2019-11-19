اول تعليق على اجتماع القادة السياسيين: لم تقدم أية إصلاحات تلبي مطالب الشارع

2019/11/19 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب هوشيار عبد الله، الثلاثاء، على اجتماع القادة السياسيين الذي عقد امس، فيما اشار الى ان الاجتماع لم يقدم أية إصلاحات تلبي مطالب الشارع.

وقال عبد الله في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "القوى السياسية التي اجتمعت أمس في منزل عمار الحكيم لم ولن تقدم أية حلول أو اصلاحات حقيقية تلبي مطالب الشارع الذي انتفض ضدها منذ أكثر من شهر ونصف في بغداد والمحافظات الجنوبية"، مبينا انه "بحسب اتفاقهم الذي توصلوا اليه لیس هناك حل للحكومة والبرلمان، و لیس هناك موعد لإجراء انتخابات مبكرة، وبالمحصلة النهائية فإن اجتماعهم بلا جدوى ولم يأتِ بجديد".

وتساءل عبدالله ان "معظم المجتمعين اللیلة الماضية من القوی الشیعیة والسنیة والكردية هم فاعلون أساسیون في العملیة السیاسیة بعد ۲٠٠۳، والشارع الان ينتفض ضدهم"، متسائلا "هل من المعقول أنهم هم الذين یقدمون الحلول؟! وهل سيصبحون هم الخصم والحَكَم؟ وأصلا هل باستطاعتهم تقدیم نموذج ناجح غیر النموذج الفاشل السابق، وإذا بإمكانهم ذلك فلماذا لم يقدموه حتى الان؟".

واعرب عبد الله عن امله "من الشارع المنتفض ان لا یستمع الى کل هذە القوی المجربة التي لم ولن تبتغي اصلاح البلد"، موضحا ان "هذه الأحزاب على يقين بأنها لن يكون لها مكان في إدارة البلد في حال وجود الإصلاحات الحقيقية، ولذلك تحاول ان تجهض هذە الانتفاضة التي باتت تقلقها وتهدد وجودها في سدة الحكم".





وعقد 12 تحالف وكتلة سياسية، مساء امس الاثنين، اجتماعا موسعا لبحث الاوضاع التي يشهدها البلاد والخروج بمقترحات تخفف حدة الازمة، فيما اصدر المجتمعون ستة قرارات وتوصيات اضافة الى خمسة مقترحات مهمة، وهددوا بسحب الثقة عن الحكومة واجراء انتخابات مبكرة اذا تبين عجز الحكومة او مجلس النواب تنفيذ المواد والخطوات المذكورة ضمن التوقيتات المشار اليها.

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