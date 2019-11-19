المنتخب الوطني يلاقي نظيره البحريني اليوم بطموح تعزيز الصدارة

2019/11/19 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجة انظار الجماهير العراقية الى ملعب عمان الدولي الذي سيحتضن مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره البحريني في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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