شركة السمنت تحدد أسعار منتجاتها وتبدي استعدادها للتجهيز بكافة الأنواع والكميات

2019/11/19 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية، اليوم الثلاثاء، عن أسعـار منتجاتها من مختلف أنواع السمنت، مبدية استعدادها لتحهيز دوائر الدولة والقطاع الخاص والمواطنين بمختلف الأنواع والكميات.

وقال مدير عام الشركة حسين الخفاجي، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الشركة مستعدة لتجهيز مختلف أنواع السمنت لكافة الجهات من دوائر الدولة وشركات بناء ومقاولين ومواطنين وبمختلف الكميات".

وبين ان "أسعار السمنت تنافسيـة حيـث يبلـغ سعـر الطن الواحد العادي فـي معمل سمنت النجف يبلغ ٦٨ الف دينار والمقاوم ٧٥ الف دينار، ومعمل سمنت الكوفة بسعر ٧٥ الف دينار للطن الواحد للسمنت المقاوم، ومعمل سمنت المثنى ٦٨ الف دينار للسمنت العادي و(٧٥) الف دينار للطن الواحد للسمنت المقاوم".

وأضاف "وفي معامل حمام العليل الجديد، وبادوش، وبادوش الجديد، والتوسيع، والرافدين، فأن سعر الطن ٧٠ الف دينار للعادي والمقاوم"، مبيناً أن "السمنت غير النمطي والخاص بآبار النفط والمنتج في معملي سمنت الحدباء وسمنت بابل بسعر ١٦٠ الف دينار لصنف (G)، و١٢٥ الف دينار للصنف (B)".

وتابع الخفاجي بأن "سمنت آبار النفط بصنفيه (G وB) مطابق لمواصفات معهد البترول الامريكي (API) وقد أثبت نجاحه في الفحوصات المختبرية والميدانية للشركات النفطية التي تم تجهيزها به".

ودعـا مدير الشركة "الوزارات والدوائر غير مرتبطة بوزارة للالتزام بالبند (٣٦) من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩ وقرار مجلس الوزراء (٤٠٥) اللذين يلزمان مؤسسات الدولة كافة على شراء احتياجاتها من شركات الوزارات الاتحادية حصراً الا في حال اعتذار الجهة المعنية عن التجهيز".

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