2019/11/19 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بوصول ثلاثة من قادة حركة طالبان الإرهابية الأفغانية إلى دولة قطر، من أجل عملية تبادل سجناء ورهائن مع الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر من حركة طالبان، قولهم إن ثلاثة من قادة الحركة، هم جزء من عملية مبادلة سجناء برهينتين غربيين تحتجزهما الحركة، وصلوا قطر.

وأوضحت المصادر، أحدها في قطر مقر القيادة السياسية لطالبان، أن الرهينتين الأمريكي كيفن كينج، والأسترالي تيموثي ويكس، وكلامها أستاذ في الجامعة، سيُطلق سراحهما في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول 3 من قادة طالبان الإرهابية إلى قطر لتبادل سجناء ورهائن مع أمريكا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول 3 من قادة طالبان الإرهابية إلى قطر لتبادل سجناء ورهائن مع أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).