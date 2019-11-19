منح قروض لتأهيل مشاريع استثمارية في العراق

2019/11/19 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصرف الرافدين في العراق عن منحه لقروض لبناء وانشاء وتأهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية في بغداد والمحافظات....

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