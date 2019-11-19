وزارة الخزانة الأميركية: التدفقات الخارجة سجلت أعلى مستوى لها منذ كانون الأول 2018

2019/11/19 | 09:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية أن الأجانب باعوا أذون وسندات خزانة أمريكية في سبتمبر أيلول وأن التدفقات الخارجة سجلت أعلى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2018 .

وبلغ إجمالي التدفقات الأجنبية الخارجة 34.324 مليار دولار في سبتمبر أيلول، ارتفاعا من 30.479 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهر التقرير أيضا أنه في خضم الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، هبطت الحيازات الصينية من أذون وسندات الخزانة الأمريكية في سبتمبر أيلول إلى 1.102 تريليون دولار، مواصلة التراجع لثالث شهر على التوالي.

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