2019/11/19 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، مصادقته على إطلاق صرف 42,9 لمحافظتي المثنى وديالى ضمن برنامج تنمية الأقاليم بعد استكمال المحافظتين لشروط الإدراج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تصادق على صرف 42,9 مليار دينار في المثنى وديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تصادق على صرف 42,9 مليار دينار في المثنى وديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).