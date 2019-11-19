انطلاق اعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) في دهوك

2019/11/19 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلق اليوم الثلاثاء ١٩/١١/٢٠١٩ أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك.وينعقد المنتدى- الذي يستمر ليومين- بمشاركة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.كما يشارك في المنتدى، العديد من الشخصيات والمختصين والخبراء بالشؤون السياسية والأمن في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

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