ملكة جمال العراق السابقة تشارك إسرائيل حملتها حول اليهود اللاجئين من الدول العربية

2019/11/19 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشارك ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان في حملة دبلوماسية تقودها إسرائيل في الأمم المتحدة، بشأن اللاجئين اليهود من الدول العربية، بحسب صحيفة "ذا جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويستضيف الحدث الذي تنظمه البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة مسؤولين وسفراء من جميع أنحاء العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في أوائل ديسمبر المقبل.





والحدث هو جزء من حملة دبلوماسية للاعتراف باللاجئين اليهود، الذين طردوا من الدول العربية بعد قيام دولة إسرائيل، بهدف رفع مستوى القضية إلى جدول أعمال المجتمع الدولي.

وتواجه عيدان هجوما شرسا منذ أن نشرت صورا لها مع ملكة جمال إسرائيل عدار غاندلزمان خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم لعام 2017 في لاس فيغاس، ثم زارت إسرائيل.

وطالب نواب عراقيون البرلمان بسحب الجنسية العراقية منها بعد تصريحات لها في الأمم المتحدة في يوليو الماضي انتقدت فيها بلدها الأم لعدم دعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل.





وتحمل عيدان الجنسية الأميركية بجانب العراقية.

وكانت عيدان قد دعت بلدها الأم العراق في حديث سابق مع "موقع الحرة" إلى تحقيق السلام مع إسرائيل.





وسيشارك ساره الحديث، المبعوث الخاص المشترك للرئيس ترامب لرصد ومكافحة معاداة السامية إيلان كار.

وكار هو نجل لاجئ عراقي يهودي، ومن المتوقع أن يقص حكاية والده أثناء حديثه، وكذلك قصة والدته التي أجبرت على الفرار من العراق.

ويعقد الحدث في اليوم التالي للاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة والعشرين لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو اليوم الذي صوت لصالح القرار رقم 181، الذي سعى إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، بجانب وضع القدس تحت الوصاية الدولية.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "قصة ما يقرب من مليون يهودي تم طردهم بوحشية من منازلهم لم تحظ حتى الآن بأي اهتمام من الأمم المتحدة".

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