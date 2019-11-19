وسط ترقب المستثمرين.. أسعار النفط تواصل تراجعها

2019/11/19 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي وسط ترقب المستثمرين لتطورات المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.

وعلى الرغم من إجراء نقاشات بناءة بين الجانبين في

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