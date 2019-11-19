هيئة النزاهة تكشف عن تفاصيل الحكم الصادر بحق مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى

2019/11/19 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى الأسبق؛ لقيامه باختلاس أموال عائدة للدولة.

وذكر بيان

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