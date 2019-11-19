2019/11/19 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة النزاهة، عن تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى الأسبق؛ لقيامه بـ"اختلاس أموال عائدة للدولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الحكم بالسجن على المدير الأسبق لرعاية نينوى لاختلاسه أموالاً عامة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: الحكم بالسجن على المدير الأسبق لرعاية نينوى لاختلاسه أموالاً عامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).