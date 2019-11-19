2019/11/19 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بين نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، قصي الشبكي، الثلاثاء، ان الحكومة لم توضح او تكشف مصير المفقودين من الأقليات خلال فترة تواجد داعش الاجرامي في مناطقهم، لافتا الى ان الأقليات تعرضت للابادة وسلب للحقوق ولم تنصف من قبل الحكومة.وقال الشبكي، في تصريح لـ المركز الخبري الوطني ان “الأقليات التي تعرضت الى الإبادة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان النيابية: الحكومة لم تكشف عن مصير المفقودين من الأقليات المركز الخبري الوطني.

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