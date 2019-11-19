متظاهرو البصرة يغلقون طرق حقول نفطية غربي المحافظة

2019/11/19 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم عدد من متظاهرين البصرة، الثلاثاء، على غلق الطرق المؤدية لمدينتي البرجسية والرميلة، غربي المحافظة، والتي تتواجد فيهما أغلب الحقول النفطية.وقال مصدر لـ”يس عراق” إن “عددا من المتظاهرين، قطعوا لليوم الثاني على التوالي، الطرق المؤدية للحقول النفطية لمنقطتي البرجسية، والرميلة، غربي محافظة البصرة”.وأشار الى أن المنطقتين المذكورتين، تضمان أغلب حقول المحافظة النفطية.ومنذ […]

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