2019/11/19 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يحاول رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبدالمهدي أن يبدو إصلاحياً على المستوى الإعلامي في محاولة منه لإسقاط المبررات القوية التي يقدمها المنتفضون في ميادين #الاعتصامات، ومن بين تلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة تصف اصلاحات عبدالمهدي بـ”الخدعة”: يسعى للبقاء في السلطة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة تصف اصلاحات عبدالمهدي بـ”الخدعة”: يسعى للبقاء في السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).