البرلمان يجتمع لتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/11/19 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستتضمن الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات - صورة ارشيفية

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