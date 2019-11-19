مباشر | انطلاق منتدى

2019/11/19 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحضر المنتدى العديد من الشخصيات والمختصين والخبراء بالشؤون السياسية والأمنية في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا – صورة: كوردستان 24

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