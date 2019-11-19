2019/11/19 | 10:00

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بالصور..



باعة (البسطيات) في سوق الحلة يضربون عن العمل ويتوجهون إل

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بالصور..



باعة (البسطيات) في سوق الحلة يضربون عن العمل ويتوجهون إلى ساحة الاعتصام

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