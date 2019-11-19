2019/11/19 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توزيع رواتب العديد من الوزارات والهيئات في الاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع رواتب العديد من الوزارات والهيئات في الاقليم) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع رواتب العديد من الوزارات والهيئات في الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).