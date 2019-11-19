بعد توقيعها على الاتفاق.. جبهة الإنقاذ والتنمية تعلن عدم موافقتها على مخرجات اجتماع ’’بيت الحكيم’’

2019/11/19 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت جبهة الانقاذ والتنمية، التي يترأسها أسامة النجيفي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، إن مقررات اجتماع القوى السياسية...





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