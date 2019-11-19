شركة السمنت تبدي استعدادها لتجهيز دوائر الدولة والقطاع الخاص بكافة الأنواع من منتجاتها

2019/11/19 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية، اليوم الثلاثاء، عن أسعـار منتجاتها من مختلف أنواع السمنت، مبدية استعدادها لتحهيز دوائر الدولة والقطاع الخاص والمواطنين بمختلف

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