2019/11/19 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة حكما على المتهم الذي اطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة جنايات الرصافة قضت حكما بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحبس ثلاث سنوات لمطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية المركز الخبري الوطني.

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