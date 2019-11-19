الاستخبارات العسكرية تفكك شبكة ارهابية في الانبار

2019/11/19 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، بتفكيك شبكة ارهابية في الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في فق7 وبالتعاون مع استخبارات لواء ٢٩ تمكنت من اختراق وتفكيك شبكة ارهابيه مكونه من اربعة ارهابين يعملون بما يسمى (ديوان الحسبة) التابع لولايه الانبار في منطقة الشامية بالانبار".

واضافت، انهم "من مطلوبين الى القضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب".

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