القضاء: الحبس ثلاث سنوات لمطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/11/19 | 11:09

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بغداد اليوم- بغداد

قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة، حكماً على المتهم الذي أطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "محكمة جنايات الرصافة قضت حكماً بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد".

ولفت إلى أنه "تم القبض على المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية علمًا ان المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة".

وكانت خلية الاعلام الامني، الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، قد أعلنت، القاءها القبض على مسلح يستهدف المتظاهرين والقوات الامنية، قرب ساحة النصر ببغداد.





وذكرت الخلية، في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن ألقت القبض على مسلح في شارع السعدون قرب ساحة النصر، يحمل سلاح (مسدس كلوك)، ويطلق النار على المتظاهرين والقوات الامنية".





وأشارت الى أنه "تم تسليمه الى قيادة عمليات بغداد لاتخاذ الاجراءات القانونية واحالته الى القضاء".

بغداد اليوم-الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، قيامها باختراق وتفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة ارهابيين في محافظة الانبار.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز ال

بغداد اليوم- نينوى

أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، بأن مدير عام تربية نينوى الجديد وكالة، خالد الشاهين، تعرض للتهديد من أجل ترك منصبه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مدير تربية نينوى وكالة تعرض للتهديد با

بغداد اليوم _ كركوك

كشف نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، إدريس حاج عادل، الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، أن تنظيم داعش يستغل انشغال القوات الأمنية بالتظاهرات ليمدد من نشاطه في مناطق جنوب المحافظة.

وذكر إدريس حاج عادل، ف

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