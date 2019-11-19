فوجي أويل اليابانية تشتري 5 شحنات من خام الشرق الأوسط للتحميل في كانون الثاني

2019/11/19 | 11:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت مصادر تجارية، الثلاثاء، إن فوجي أويل اليابانية للتكرير اشترت خمس شحنات من خام الشرق الأوسط للتحميل في كانون الثاني.

واشترت الشركة شحنتين من خام مربان بعلاوات تتراوح بين 20 و30 سنتا للبرميل إلى سعر البيع الرسمي.

واشترت فوجي شحنتين من خام زاكوم العلوي، واحدة بعلاوة تتراوح بين 20 و30 سنتا للبرميل إلى سعر البيع الرسمي والأخرى بعلاوة عند نحو ثلاثة دولارات للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي.

واشترت الشركة اليابانية شحنة من خام بانوكو العربي المتوسط بعلاوات تزيد عن 30 سنتا للبرميل إلى سعر بيع الخام الرسمي.

ولم يُعرف حتى الآن الجهات التي تبيع الشحنات.

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