طلعت رضوان - كتابة باحث إسلامى عقلانى

2019/11/19 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان يعتبرأحمد أمين (1886- 1954) أحد الرموزالثقافية فى تاريخ الثقافة المصرية..ويعتبرمرجعـًـا أساسيـًـا لأى باحث فى تاريخ الإسلام، إذا كان هذا الباحث لايمتلك أمهات الكتب التراثية..وفى هذه الحالة يمكن قراءة كتبه مثل (فجرالإسلام)، (ضحى الإسلام- ثلاثة أجزاء)، (يوم الإسلام)، (ظهرالإسلام- أربعة أجزاء) وهوبخلاف كتبه عن (تاريخ الإسلام) له اسهامات متعددة ومتنوّعة مثل كتابه (الصعلكة والفتوة فى الإسلام)، (قصة الف......

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