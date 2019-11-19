بالفيديو.. طالبة ابتدائية تتعرض للضرب المبرح من معلمتها بسبب ارتدائها العلم العراقي والكمامة!

2019/11/19 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت معلمة مدرسة على ضرب طالبة ابتدائية بسبب ارتدائها علم العراق والكمامة في المدرسة، في إشارة من الطالبة إلى تضامنها مع الاحتجاجات العراقية.وأظهر فيديو، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، طالبة ابتدائية تشكو إلى أحدى المعلمات من تعرضها للضرب المبرح من معلمتها بسبب ارتداء العلم العراقي والكمامة ولم يتسن لنا معرفة المدرسة في أي محافظة.[…]

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