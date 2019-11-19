التخطيط: إطلاق أكثر من 55 مليار دينار لمحافظة بابل

2019/11/19 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الثلاثاء، إطلاق صرف أكثر من 55 مليار دينار لمحافظة بابل، وذلك بعد إكمال الحكومة المحلية لمتطلبات الإدراج اللازمة للمشاريع.

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