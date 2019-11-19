إغلاق قناة كردية وتسريح موظفيها بالكامل

2019/11/19 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تغلق فضائية {وار} الكردية في اقليم كردستان مطلع الشهر المقبل.

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