إغلاق شركة نفط ذي قار ودوائر حكومية

2019/11/19 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال شهود عيان، ان المتظاهرين أغلقوا شركة نفط ذي قار.

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