النفط ينخفض بزيادة المخزونات الأمريكية

2019/11/19 | 11:21

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العهد نيوز – متابعة

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، في ظل قلق في السوق بسبب التقدم المحدود في محادثات التجارة الصينية الأمريكية

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