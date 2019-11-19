منتخب البوتشيا يحصد الميداليات الملونة في بطولة البحرين

2019/11/19 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز لاعبوا منتخب البوتشيا وضمن منافسات الفردي، اربعة أوسمة منوعة خلال مشاركتهم ببطولة البحرين الدولية الجارية احداثها حاليا هناك .

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