الحزب الحاكم في تركيا يعلق على احتجاجات العراق

2019/11/19 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، اليوم الثلاثاء، إيلاء بلاده أهمية كبيرة لأمن العراق واستقراره.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك في العاصمة أنقرة، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعرب جليك عن أسفه لسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين، وقدم تعازيه للشعب العراقي.

وأكد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة من أجل تلبية مطالب الشعب، والمضي قدما بعملية الحوار في البلاد.

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي في العراق، سقط 336 قتيلا و15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

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