الحكم على مطلق للنار على متظاهرين ورجال الامن في العراق

2019/11/19 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة بالعراق اليوم الثلاثاء، حكماً على المتهم الذي أطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثل...

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