2019/11/19 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ارتفع العدد الإجمالي لقتلى #الاحتجاجات على ارتفاع أسعار #الوقود في #إيران، إلى 12 شخصاً، فيما دعت زعيمة منظمة “خلق” #الإيرانية المعارضة مريم رجوي، في رسالة جميع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى التظاهرات الإيرانية في تزايد.. تضخم الكارثة على نظام “الملالي”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى التظاهرات الإيرانية في تزايد.. تضخم الكارثة على نظام “الملالي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).