طالباني يتحدث عن سبب تلاشي فكرة

2019/11/19 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني خلال مشاركته في المنتدى- صورة: كوردستان 24

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