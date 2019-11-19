جبهة الإنقاذ والتنمية تعلن موقفها من مقررات الكتل السياسية

2019/11/19 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أعلنت جبهة الإنقاذ والتنمية، اليوم الثلاثاء، رفضها لمخرجات اجتماع الكتل السياسية، لكونها ترسخ نفوذ الرموز السياسية الحالية.وقال رئيس الجبهة، أسامة النجيفي، في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، إن “بعد دراسة هذه المقررات، تعلن جبهة الإنقــاذ والتنمية عدم موافقتها على هذه المقررات للأسباب الآتية: أولا: إن المقررات الواردة عقب اجتماع القيادات تهدف إلى ترسيخ ...

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